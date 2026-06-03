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Migros schliesst vier Gastrobetriebe in der Ostschweiz

Keystone-SDA

Die Migros Ostschweiz strafft ihr Gastronomie-Netz und schliesst in den kommenden zwei Jahren vier kleinere Verpflegungsstandorte. Betroffen sind die Migros-Restaurants in Romanshorn, Weinfelden und Schaffhausen Vorstadt sowie der Take-away-Betrieb in Rorschach.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Den von den Schliessungen betroffenen Mitarbeitenden will die Migros alternative Stellen in der Region anbieten, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Die Migros Ostschweiz betreibt in ihrem Wirtschaftsgebiet insgesamt 33 Restaurants und 15 Take-Away-Betriebe.

Als Gründe für die Schliessungen nennt die Genossenschaft rückläufige Kundenfrequenzen in den vergangenen Jahren sowie den hohen Investitionsbedarf an den Standorten. Stattdessen will die Migros ihr Angebot für den Sofortkonsum in den jeweiligen Supermärkten ausbauen. Dort sollen Kunden künftig auf grösseren Flächen Sandwiches, Salate, warme Snacks und weitere Verpflegungsangebote finden.

Die Schliessungen erfolgen schrittweise: Das Restaurant in Romanshorn bleibt noch bis Oktober 2026 geöffnet, die Standorte Weinfelden und Rorschach bis Mai 2027. Das Restaurant Schaffhausen Vorstadt soll im Frühling 2028 den Betrieb einstellen.

Für die freiwerdenden Flächen in Rorschach, Schaffhausen und Weinfelden prüft die Migros alternative Nutzungen. In Romanshorn gibt sie die gemietete Fläche an die Eigentümerschaft zurück.

Gleichzeitig investiert die Migros Ostschweiz in die Modernisierung grösserer Gastronomiebetriebe. 2026 werden die Restaurants in den Einkaufszentren Pizolpark Mels, Rheinpark St. Margrethen, Rosenberg Winterthur und in Gossau umfassend erneuert.

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