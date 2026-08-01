Milchtankwagen kippt in Neunkirch SH in Bachbett

Keystone-SDA

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Ein Milchtankwagen ist am Freitag in Neunkirch von der Strasse abgekommen und in einem Bachbett gelandet. Der 34-jährige Chauffeur wurde leicht verletzt. Milch lief keine aus, der Tank war leer. Die Unfallursache ist gemäss Angaben der Polizei vom Samstag noch unklar.

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(Keystone-SDA) Der Chauffeur war mit seinem leeren Tanklastwagen von Neunkirch in Richtung Schaffhausen unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über Lastwagen und Tankanhänger verlor. Diese rutschten eine Böschung hinunter und kamen in einem Bachbett zum Stillstand.

Der Chauffeur wurde durch den Rettungsdienst versorgt. Am Lastwagen und am Anhänger entstand Totalschaden.