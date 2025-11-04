Mitarbeitende der Aargauer Kantonsspitäler erhalten Lohnerhöhung

Keystone-SDA

Die Mitarbeitenden des Kantonsspitals Aarau, des Kantonsspitals Baden und der Psychiatrischen Dienste Aargau erhalten im kommenden Jahr mehr Lohn. Die Verhandlungspartner haben sich auf eine Erhöhung der Lohnsumme um jeweils 1,2 Prozent geeinigt.

(Keystone-SDA) Konkret entfallen von dieser Erhöhung 0,5 Prozent auf eine generelle Anpassung für sämtliche Mitarbeitenden, die dem Gesamtarbeitsvertrag unterstehen. Dies teilten die Kantonsspitäler am Dienstag in einer gemeinsamen Medienmitteilung mit. Der Anstieg liege über der Jahresteuerung und führe so zu einer realen Kaufkraftsteigerung.

Weitere 0,7 Prozent seien für strukturelle und individuelle Massnahmen vorgesehen, deren konkrete Ausgestaltung durch die einzelnen Spitäler erfolge. Für das laufende Jahr erhielten die Mitarbeitenden der drei staatseigenen Gesundheitseinrichtungen keine Lohnerhöhung.