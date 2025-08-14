The Swiss voice in the world since 1935
Mitarbeiter der Strafanstalt Gmünden AR lebensbedrohlich verletzt

Keystone-SDA

Ein Mitarbeiter der Strafanstalt Gmünden AR hat sich am Mittwochnachmittag bei einem Arbeitsunfall lebensbedrohliche Verletzungen zugezogen. Der Rettungsdienst brachte den 58-Jährigen ins Spital.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Mann fuhr einen Stapler bei einem Hochregallager, schrieb die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden am Donnerstag in einer Mitteilung. Dabei fielen dort gelagerte Kisten auf seinen Hubstapler nieder.

Der Mann wurde von herabfallenden Metallteilen getroffen. Ersthelfer betreuten ihn am Unfallort, der Rettungsdienst überführte ihn schliesslich ins Spital.

