Moderatorin Tanya König stören die schlaflosen Nächte nicht

Die Tochter von Moderatorin Tanya König und ihrem Ehemann Arianit Buzhala ist seit sechs Monaten auf der Welt. Mit der "Glückspost" hat sie über ihr Leben als frischgebackene Mutter gesprochen.

Die schlaflosen Nächte steckt die Moderatorin der ehemaligen SRF-Sendung «Gesichter und Geschichten» gut weg. «Ich kann mich wirklich nicht beklagen», sagt sie in einem von «Blick» am Freitag online publizierten Artikel.

Sie sei davon fasziniert, was die Hormone mit ihrem Körper anstellen. «Ich bin mit vier bis fünf Stunden Schlaf teilweise fitter als mein Mann, der die ganze Nacht durchschlafen kann», erzählt die 38-Jährige. Hinzu kommt, dass Tochter Ellie praktisch nie weint.

Vielleicht liegt es auch am guten Teamwork mit ihrem Mann, dass König so entspannt wirkt. Der 46-Jährige und sie teilen sich die Betreuung auf. Ihre Tochter wird mehrsprachig aufwachsen: Sie spricht mit der Kleinen Portugiesisch und ihr Mann Albanisch. «Mir hat die Mehrsprachigkeit viele Türen geöffnet, darum will ich das auch bei Ellie so machen», sagt die Moderatorin.