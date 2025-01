Morgendlicher Kaffee senkt laut einer neuen Studie das Sterberisiko

Keystone-SDA

Kaffee am Morgen schützt einer neuen Studie zufolge das Herz. Menschen, die vor allem morgens Kaffee trinken, haben demnach ein geringeres Risiko, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu sterben als jene, die keinen oder den ganzen Tag über Kaffee trinken.

1 Minute

(Keystone-SDA) Für die Studie, die am Mittwoch in der Fachzeitschrift «European Health Journal» veröffentlicht wurde, analysierten die Forscherinnen und Forscher der Tulane University in den USA Daten von über 40’000 Erwachsenen, die zwischen 1999 und 2018 an der US-amerikanischen nationalen Gesundheits- und Ernährungsbefragung «National Health and Nutrition Examination Survey» teilgenommen hatten.

Die Ergebnisse zeigten, dass morgendliche Kaffeetrinker im Vergleich zu Kaffeeabstinenzlern ein um 31 Prozent geringeres Risiko für Herz-Kreislauf-Todesfälle und ein um 16 Prozent geringeres Risiko für die Gesamtsterblichkeit aufwiesen.

Bei den Studienteilnehmerinnen und -teilnehmern, die den ganzen Tag über Kaffee tranken, konnten hingegen keine derartigen gesundheitlichen Vorteile festgestellt werden.