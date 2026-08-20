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Moskau setzt Angriffe am Tag fort – Todesopfer und Verletzte

Keystone-SDA

Nach massiven Angriffen Russlands auf die ukrainische Hauptstadt Kiew in der Nacht ist bei einer neuen Attacke am Tag mindestens ein weiterer Mensch getötet worden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Drohnentrümmer seien auf ein Geschäftszentrum gestürzt, schrieb Bürgermeister Vitali Klitschko bei Telegram. Ein Toter und zwei Verletzte seien gefunden worden, Rettungskräfte setzten die Suche in dem Gebäude fort. Klitschko sprach von einem gezielten Angriff auf die kritische Infrastruktur. In zwei Stadtteilen könne es zu Unterbrechungen der Warmwasserversorgung kommen.

Auch Kramatorsk in der Ostukraine wurde nach Behördenangaben tagsüber angegriffen. Dabei seien elf Menschen verletzt worden, teilte der Militärverwalter des Gebietes Donezk, Wadym Filaschkin, bei Telegram mit.

Erst in der vergangenen Nacht waren Klitschko zufolge allein in Kiew 15 Menschen durch massive russische Angriffe ums Leben gekommen.

Die Angriffe seien ein «weiteres tragisches Beispiel für die alarmierende Zunahme von Angriffen auf bewohnte Gebiete», sagte der Sprecher von UN-Generalsekretär António Guterres in New York.

Die Gewalt im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine eskalierte zuletzt deutlich mit einer steigenden Zahl ziviler Opfer auf beiden Seiten. Die Kriegsparteien setzen immer schnellere und schlagkräftigere, weitreichende Waffen ein. Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit knapp viereinhalb Jahren gegen den russischen Angriffskrieg.

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