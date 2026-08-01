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Motorradfahrer in Trimbach SO mittelschwer verletzt

Keystone-SDA

Ein Motorradfahrer ist am Freitagabend in Trimbach SO bei einem Selbstunfall mittelschwer verletzt worden. Der 54-Jährige musste ins Spital gebracht werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Zum Unfall kam es um 21.30 Uhr auf der Hauensteinstrasse, wie die Kantonspolizei Solothurn am Samstag mitteilte. Im Bereich einer Kurve habe der Mann die Kontrolle über das Motorrad verloren, sei von der Strasse abgekommen und einige Meter die Böschung hinabgestürzt.

Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst musste er durch Angehörige der Regionalfeuerwehr Unterer Hauenstein geborgen werden. Das Motorrad wurde durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert.

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