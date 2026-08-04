Motorradfahrer stirbt neun Tage nach Unfall am Klausen

Keystone-SDA

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Ein Motorradfahrer, der am 25. Juli auf am Klausenpass im Kanton Uri verunglückt ist, ist am Montag seinen schweren Verletzungen erlegen. Dies hat die Kantonspolizei am Dienstag mitgeteilt.

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(Keystone-SDA) Der Mann aus dem Kanton Uri war am Samstag vor einer Woche talwärts Richtung Urnerboden unterwegs, als er im Gebiet Jägerbalm zu Fall kam. Er wurde dabei lebensbedrohlich verletzt und von der Rega in ein Spital gebracht. Die Abklärungen zur Unfallursache waren am Dienstag noch nicht abgeschlossen.