Motorradfahrerin bei Kollision mit Auto in Chur GR verletzt

Keystone-SDA

In Chur ist es am Mittwochabend auf der Rheinstrasse zu einer Kollision zwischen einem Motorrad und einem Auto gekommen. Dabei verletzte sich die Lenkerin gemäss Polizeiangaben.

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(Keystone-SDA) Zum Unfall kam es gemäss einer Mitteilung der Stadtpolizei Chur kurz vor 18.30 Uhr. Eine 17-Jährige sei mit ihrem Motorrad auf der Rheinstrasse stadtabwärts gefahren. Beim beabsichtigten Linksabbiegen sei sie mit dem entgegenkommenden Auto kollidiert, welches Richtung Stadtzentrum unterwegs war.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, brachte die Rettung die Motorradfahrerin ins Kantonsspital in Chur. Der 54-jährige Autofahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand gemäss Stadtpolizei Sachschaden.