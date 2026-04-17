Motorradfahrerin stirbt bei Kollision in Saxon VS

Keystone-SDA

Eine 71-jährige Motorradfahrerin ist am Donnerstagnachmittag in Saxon VS bei einer Kollision mit einem stehenden Auto ums Leben gekommen. Dies teilte die Kantonspolizei Wallis am Freitag mit.

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(Keystone-SDA) Die Frau war um 16:20 Uhr auf der Route de Fully in Richtung Saxon unterwegs. Aus bislang ungeklärten Gründen prallte sie mit ihrem Motorrad in das Heck eines stehenden Personenwagens. Der Aufprall schleuderte die 71-Jährige zu Boden. Die aufgebotenen Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der Frau feststellen.

Die Lenkerin des Autos blieb unverletzt. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären.

Die Route de Fully war für die Dauer des Einsatzes gesperrt. Neben der Kantonspolizei standen auch die Feuerwehr und weitere Rettungskräfte im Einsatz.