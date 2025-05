Moutiers Bevölkerung kann ab Herbst im Kanton Jura mitbestimmen

Keystone-SDA

Die Stimmberechtigten der Gemeinde Moutier können im kommenden Herbst an den Wahlen für das jurassische Kantonsparlament und den Regierungsrat teilnehmen. Der entsprechende Artikel des Konkordats zwischen den Kantonen Bern und Jura tritt bereits per 1. Juli in Kraft.

1 Minute

(Keystone-SDA) Dies hat der Berner Regierungsrat im Einvernehmen mit der jurassischen Regierung beschlossen, wie er am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb. Für die Bevölkerung von Moutier endet zeitgleich die Wahlberechtigung im Kanton Bern für jene Ämter, die ab dem 1. Januar 2026 besetzt werden. Zu diesem Zeitpunkt erfolgt bekanntlich der Kantonswechsel Moutiers.

Auch die ausländischen Bewohnerinnen und Bewohner der Gemeinde Moutier können im Herbst an den Wahlen teilnehmen. Anders als der Kanton Bern gewährt der Kanton Jura ausländischen Staatsangehörigen, die seit zehn Jahren in der Schweiz und seit einem Jahr im Kanton ansässig sind, das Wahl- und Stimmrecht in kantonalen Angelegenheiten.