Mummenschanz erhält in St. Gallen den Grossen Kulturpreis

Keystone-SDA

Die international erfolgreiche Maskentheatergruppe Mummenschanz wird mit dem Grossen Kulturpreis der St. Gallischen Kulturstiftung ausgezeichnet. Der Preis ist mit 40'000 Franken dotiert und wird nur alle vier Jahre verliehen.

(Keystone-SDA) Mummenschanz habe Schweizer Theatergeschichte geschrieben, heisst es in der Mitteilung der St. Gallischen Kulturstiftung vom Montag. Seit 54 Jahren begeistere das Maskentheater auf internationalen Bühnen mit poetischen Geschichten und einer Bewegungssprache, die über die klassische Pantomime hinausgehe.

Gegründet wurde Mummenschanz 1972 von Andres Bossard, Bernie Schürch und Floriana Frassetto. Bald folgten Einladungen an renommierte Festivals. Aktuell ist die Theatergruppe in teilweise neuer Besetzung mit dem 50-Jahre-Jubiläumsprogramm unterwegs.

Der Grosse Kulturpreis der St. Gallischen Kulturstiftung wird in der Regel alle vier Jahre verliehen. Damit ausgezeichnet wurden etwa Roman Signer, Pipilotti Rist, Milo Rau, Gardi Hutter oder die Familien Knie.