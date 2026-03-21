Museumsnacht Bern zieht über 100’000 Besucher an

Keystone-SDA

Die Museumsnacht Bern hat auch in ihrer 24. Ausgabe ein grosses Publikum angezogen. Bei frühlingshaftem Wetter wurden zwischen 18.00 und 02.00 Uhr insgesamt 102’993 Eintritte in rund 40 teilnehmenden Institutionen gezählt, wie die Veranstalter mitteilten.

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(Keystone-SDA) Schon kurz nach Beginn hätten sich Museen, Bibliotheken, Archive und weitere Kulturorte mit Besucherinnen und Besuchern gefüllt, hiess es weiter. Während sich viele ohne festen Plan durch die Nacht treiben liessen, hätten andere gezielt einzelne Programmpunkte angesteuert. Gespräche, Konzerte, Führungen und Workshops hätten für eine lebendige Atmosphäre gesorgt.

Das Programm bot eine breite thematische Vielfalt: von Auseinandersetzungen mit dem Jenseits in der Antikensammlung über medizinische Einblicke bis hin zu einem Orakel im Museumsquartier, das in die Zukunft blickte. Im Museum für Kommunikation wurden derweil Gedanken gelesen, im Berner Generationenhaus konnten Besucherinnen und Besucher beim Erbstücklotto Erinnerungsstücke gewinnen.

Zahlreiche Institutionen hätten auf ungewöhnliche Formate gesetzt – etwa eine Geisterbahn im Botanischen Garten oder ein Rave in der Mobiliar. Insgesamt habe die Museumsnacht gezeigt, wie vielfältig und zugänglich das kulturelle Angebot in der Stadt sei, und ein breites Publikum angesprochen.