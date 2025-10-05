The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Musik-Star Lionel Richie offenbart in Memoiren seine Ängste

Keystone-SDA

Mit Angeberei habe seine Autobiografie nichts zu tun, sagte Lionel Richie der "New York Times". "Das ist kein Buch darüber, wen ich alles getroffen habe und wen ich alles kannte. Es ging um Angst: Kann man die schlimmsten Ängste überwinden und sich weiter nach vorne bewegen?" So habe er die Geschichte seines Lebens erzählen - und gleichzeitig der Welt sein Mitgefühl übermitteln wollen. "Wir brauchen eine Umarmung. Die Welt braucht gerade eine Umarmung."

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
4 Minuten

(Keystone-SDA) Herausgekommen ist «Truly. Die Autobiografie», die in deutscher Übersetzung mehr als 500 Seiten hat und im Reclam-Verlag erscheint. Musik-Superstar Richie erzählt darin seine Lebensgeschichte – von seiner Kindheit über den Durchbruch im Musikbusiness mit den Commodores und schliesslich seinen Solo-Erfolg, aber auch von seinem anhaltenden Kampf mit Ängsten und der Achterbahn seines Privatlebens.

Es sei die «schonungslose, zutiefst persönliche Reise eines Menschen, der Musikgeschichte schrieb», heisst es vom Verlag.

Aufgewachsen mit rassistischen Ausgrenzungen im Süden der USA

Geboren wurde der Sänger als Lionel Brockman Richie Jr. 1949 in der Stadt Tuskegee mit rund 12.000 Einwohnern im US-Bundesstaat Alabama. Sein Vater arbeitete für eine Versicherungsfirma, seine Mutter war Lehrerin – und Richie selbst klein, dünn und schüchtern, wie er im Buch erzählt. Er träumte davon, Priester zu werden und erlebte immer wieder rassistische Ausgrenzungen und Anfeindungen.

1963 starb ein Mädchen, in das Richie heimlich verliebt war, bei einem rassistisch motivierten Bombenanschlag auf eine Kirche. «Ich konnte es nicht begreifen. Damals nicht. Und auch jetzt nicht», schreibt Richie. «Für mich war er das Ende der Unschuld; er brachte die einst alles beschützende Blase zum Platzen.»

Schliesslich lernt Richie an der Universität in Tuskegee die Soul-Band Commodores kennen, wird ihr Saxofonist und Sänger – und schreibt die grössten Hits der Band: Songs wie «Easy», «Three Times a Lady» und «Sail On» sind noch heute Klassiker. Bald nimmt Richie auch andere Aufträge als Songschreiber an – aber darüber zerbricht irgendwann die Beziehung zu den anderen Mitgliedern der Commodores.

Mit «We are the World» in die «oberste Liga»

Begleitet von riesiger Versagensangst versucht es Richie solo – und wird noch erfolgreicher, spätestens mit dem Super-Hit «We Are the World», den er mit Michael Jackson geschrieben hat. Der Song habe sein Leben verändert, schreibt Richie – «weil ich mir nun die Frage stellte: Ich spiele jetzt in der obersten Liga, was kann ich Gutes damit anstellen?»

Im Buch versöhnt sich Richie aber auch mit seinen Wurzeln und widmet es neben seinen Fans auch seiner Heimatstadt Tuskegee und den Commodores – «denn ohne sie gäbe es keinen Lionel Richie».

Der Musiker surft – bis heute – auf der Erfolgswelle, aber das Buch lässt auch seine Konflikte und privaten Probleme nicht aus. «Ich weiss nicht genau, wie ich mich an viele dieser Sachen erinnert habe», sagte Richie dem «People»-Magazin. «Und dann gab es Momente, wo ich Sachen vergessen wollte – und das ist der schmerzvolle Teil.» Depressionen, Lampenfieber, Angst vor dem Versagen, Angst etwas zu verpassen – mit all dem kämpfe er teilweise bis heute.

Aus zwei zerbrochenen Ehen hat Richie Adoptiv-Tochter Nicole sowie die leiblichen Kinder Miles und Sofia. Inzwischen sei er auch schon mehrfacher Opa und habe ein sehr enges Verhältnis zu seinen Kindern, schreibt der Musiker. Sein Leben habe ihn gelehrt, wie er mit seinen Ängsten umgehen müsse, sagte er der «New York Times»: «Jedes Mal, wenn du Angst spürst, mach einen Schritt nach vorne. Das habe ich inzwischen immer im Kopf.»

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
10 Likes
46 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Emilie Ridard

Welche Schwierigkeiten hatten Sie bei der Erneuerung Ihres Passes im Ausland?

Reibungslos oder kompliziert: Erzählen Sie uns, was Sie bei der Erneuerung Ihrer Ausweispapiere in Ihrem Schweizer Konsulat erlebt haben.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
10 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
32 Likes
38 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft