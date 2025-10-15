The Swiss voice in the world since 1935
Mutmassliche Waffendiebe nach Einbruch in Dintikon AG verhaftet

Keystone-SDA

In Stein AG sind zwei Personen verhaftet worden, die verdächtigt werden, zuvor in ein Waffengeschäft in Dintikon AG eingebrochen zu sein. Ein mutmassliches Fluchtfahrzeug mit Waffen darin wurde ebenfalls gefunden, wie die Kantonspolizei Aargau am Mittwoch mitteilte.

(Keystone-SDA) Bei den Verdächtigen handelt es sich um französische Staatsangehörige im Alter von 22 und 18 Jahren, wie die Polizei weiter schreibt. Sie seien im Rahmen einer Grossfahndung von Polizei und Grenzwache erwischt worden.

Den beiden wird angelastet, gegen 02.00 Uhr die Ladentür des Waffengeschäfts in Dintikon gerammt und dann geflohen zu sein. Ein aufmerksamer Einwohner habe einen lauten Knall sowie einen Alarm gehört und den Polizeinotruf verständigt.

