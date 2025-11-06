The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Nach über 50 Jahren: Rockband Journey geht auf Farewell-Tour

Keystone-SDA

Die US-Rockband Journey ("Don't Stop Believin'") kündigt nach mehr als 50 Jahren eine Abschiedstournee an. Ihre "Final Frontier"-Tour mit 60 Konzerten in Nordamerika soll Ende Februar beginnen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die für Hits wie «Don’t Stop Believin’», «Any Way You Want It», «Faithfully» oder «Lights» bekannte Band wurde 1973 in Kalifornien gegründet. 2017 wurden die Musiker in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen.

«Diese Tour ist unser herzliches Dankeschön an die Fans, die aus auf jedem Schritt begleitet haben, durch jeden Song, jede Ära, jedes Hoch und Tief», sagte Gitarrist und Journey-Mitbegründer Neal Schon in einer Mitteilung.

Neben Schon sind unter anderem der langjährige Keyboarder Jonathan Cain, Sänger Arnel Pineda und Drummer Deen Castronovo auf der Abschiedstour mit dabei. Unter dem Titel «Freedom» hatte die Band 2022 ihr 15. Studioalbum veröffentlicht.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft