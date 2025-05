Nach Brand bei britischem Premier: Zweiter Mann festgenommen

Keystone-SDA

Wegen mutmasslicher Brandstiftung an einer Immobilie des britischen Premierministers Keir Starmer ist ein weiterer Verdächtiger festgenommen worden. Der 26-Jährige sei am Londoner Flughafen Luton in Gewahrsam genommen worden, teilte die Polizei mit. Vorgeworfen wird ihm Verschwörung zur Brandstiftung mit der Absicht, Leben zu gefährden.

(Keystone-SDA) Innerhalb kurzer Zeit war sowohl am Haus des Premiers im Norden Londons Feuer ausgebrochen als auch an einer weiteren Immobilie und einem Auto, die mit Starmer in Verbindung stehen.

Anti-Terror-Einheit leitet Ermittlungen

Alle Fälle hätten Verbindungen zu einer «hochrangigen Person» des öffentlichen Lebens, hiess es in der Polizeimitteilung, deswegen leite die Anti-Terror-Einheit die Ermittlungen. Zuvor war bereits ein 21-Jähriger festgenommen und angeklagt worden. Das mögliche Motiv ist bisher unklar.

Verletzt wurde bei den Vorfällen laut Polizei niemand. Starmer lebt mit seiner Familie seit Amtsantritt im Regierungssitz Downing Street, sein früheres Wohnhaus im Stadtteil Kentish Town wird Berichten zufolge vermietet. Der verdächtige 21-Jährige habe den Vorwurf der Brandstiftung bei der Polizei abgewiesen, meldete die britische Nachrichtenagentur PA.