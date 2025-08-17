The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Nati-Spielerin Sandrine Mauron hat geheiratet

Keystone-SDA

Die Schweizer Fussballspielerin Sandrine Mauron hat am Wochenende geheiratet. Sie und der ehemalige Fussballer Quentin Gaillard gaben sich das Ja-Wort.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Mauron wird den Nachnamen ihres Mannes annehmen, wie einem Beitrag auf ihrem Instagram-Konto zu entnehmen war. Das Onlineportal Blick.ch berichtete zuerst über die Hochzeit.

Die Waadtländerin nahm an der vergangenen Europameisterschaft teil, kam jedoch nicht zu einem Einsatz. Mehrere ihrer Teamkolleginnen gratulierten ihr in den sozialen Medien.

Das Paar wird nun in die USA umziehen. Dort plant die 28-Jährige, ihre Fussballerkarriere fortzuführen. Im Sommer wurde ihr Wechsel vom FC Servette in Genf zum US-amerikanischen Fussballklub von Tampa Bay in Florida bekannt.

Gaillard spielte in seiner Karriere unter anderem für die Waadtländer Vereine Stade Lausanne Ouchy und Stade Nyonnais. Gemäss Blick.ch beendete der 31-Jährige im Sommer seine Karriere.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
28 Likes
54 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
8 Likes
9 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft