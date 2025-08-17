Nati-Spielerin Sandrine Mauron hat geheiratet
Die Schweizer Fussballspielerin Sandrine Mauron hat am Wochenende geheiratet. Sie und der ehemalige Fussballer Quentin Gaillard gaben sich das Ja-Wort.
(Keystone-SDA) Mauron wird den Nachnamen ihres Mannes annehmen, wie einem Beitrag auf ihrem Instagram-Konto zu entnehmen war. Das Onlineportal Blick.ch berichtete zuerst über die Hochzeit.
Die Waadtländerin nahm an der vergangenen Europameisterschaft teil, kam jedoch nicht zu einem Einsatz. Mehrere ihrer Teamkolleginnen gratulierten ihr in den sozialen Medien.
Das Paar wird nun in die USA umziehen. Dort plant die 28-Jährige, ihre Fussballerkarriere fortzuführen. Im Sommer wurde ihr Wechsel vom FC Servette in Genf zum US-amerikanischen Fussballklub von Tampa Bay in Florida bekannt.
Gaillard spielte in seiner Karriere unter anderem für die Waadtländer Vereine Stade Lausanne Ouchy und Stade Nyonnais. Gemäss Blick.ch beendete der 31-Jährige im Sommer seine Karriere.