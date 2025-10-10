The Swiss voice in the world since 1935
Nemo verbringt Nacht in Schutzbunker in Kiew

Keystone-SDA

Das Bieler Musiktalent Nemo hat die Nacht in einem Schutzbunker in Kiew verbracht. Der ESC-Star spielt dort am Freitag ein Releasekonzert zu seinem neuen Album "Arthouse".

(Keystone-SDA) Nemo habe die vergangene Nacht im Schutzraum des Hotels geschlafen, während Kiew unter Beschuss stand, schrieb der Blick online. «Diese Art von Nacht ist für so viele meiner ukrainischen Freunde zu einer traurigen Realität geworden», hiess es in der Instagram-Story des Gesangstalents.

Nemo sei unendlich dankbar für all die Wärme und Liebe während des Aufenthalts in der ukrainischen Hauptstadt, hiess es weiter. Kiew sei einer der schönsten Orte, die Nemo je besucht habe.

