Neue LUKB-Verwaltungsrätin Bernadette Koch verlässt Post 2027

Keystone-SDA

Bernadette Koch ist am Montagabend neu in den Verwaltungsrat der Luzerner Kantonalbank (LUKB) gewählt worden. Am Dienstagmorgen gab sie bekannt, deswegen 2027 aus dem Verwaltungsrat der Schweizerischen Post zurückzutreten.

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(Keystone-SDA) Die Wahl von Koch in den LUKB-Verwaltungsrat hatte im Vorfeld die Luzerner Politik umgetrieben. Das Parlament führte Ende Januar zum Thema sogar eine dringliche Debatte, dies wegen einer möglichen Gefahr eines Interessenskonfliktes. Diesen sah das Parlament, weil die Post-Tochter Postfinance ins Kreditgeschäft einsteigen will und die Kantonalbanken dies ablehnen.

Die Aktionärinnen und Aktionäre der LUKB haben am Montagabend Koch jedoch wie vom Verwaltungsrat vorgeschlagen gewählt, wie die Bank mitteilte. Koch ist Wirtschaftsprüferin und wohnt in Oberkirch.

Koch hatte bereits per Ende März 2026 ihr Verwaltungsratsmandat bei der Postfinance abgegeben. Wie die Post am Dienstag mitteilte, tritt sie im Mai 2027 auch aus dem Verwaltungsrat der Schweizer Post zurück. Begründet wurde der Schritt mit der Wahl in den Verwaltungsrat der Luzerner Kantonalbank.