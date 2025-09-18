Neuer Nestlé-Chef Navratil will aufs Tempo drücken

Keystone-SDA

Nestlés neuer Konzernchef Philipp Navratil will beim Umbau der weltgrössten Nahrungsmittelfirma aufs Tempo drücken. Nestlé müsse schneller, smarter und besser werden, erklärte er in einem am Donnerstag veröffentlichten Beitrag im sozialen Netzwerk Linkedin.

(Keystone-SDA) Er forderte die Mitarbeitenden dazu auf, Verantwortung zu übernehmen und offen für neue Ideen zu sein. Es handelte sich um die ersten öffentlichen Äusserungen nach seinem Jobantritt Anfang September.

Navratil zufolge will das Unternehmen die Zusammenarbeit stärken und den Fokus stärker auf Konsumenten sowie den raschen Wandel im Markt legen. Konkrete Massnahmen nannte der neue CEO noch nicht, er stellte jedoch in Aussicht, die Ziele für 2025 entschlossen umzusetzen.

Im Juli hatte der Lebensmittelriese angekündigt, in diesem Jahr ein höheres organisches Umsatzwachstum anzustreben und eine Gewinnmarge von mindestens 16 Prozent zu erreichen.

Der ehemalige Nespresso-Chef Navratil übernahm Anfang Monat Knall auf Fall den Posten des Konzernchefs. Er folgte auf das Nestlé-Urgestein Laurent Freixe. Der Franzose war bloss ein Jahr im Amt und nach Bekanntwerden einer internen Beziehung und Begünstigungsvorwürfen abgesetzt worden. Parallel dazu steht auch Verwaltungsratspräsident Paul Bulcke nach 46 Jahren im Unternehmen vor dem Abgang – er tritt Ende Monat zurück und wird durch Vizepräsident Pablo Isla ersetzt.