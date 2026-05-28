Neuer Song: Helene Fischer veröffentlicht «Heute Nacht»

Keystone-SDA

Glitzer-Outfit für Mitternacht Mit "Heute Nacht" hat Schlagerstar Helene Fischer in der Nacht ihre neue Single veröffentlicht. Um Mitternacht erschien der energiegeladene Song auf den gängigen Streamingplattformen.

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(Keystone-SDA) Die 41-jährige Musikerin liefert einen poppigen Schlager mit eingängiger Melodie und kraftvollem Refrain.

Sie bleibt damit ihrem Stil treu: Das Lied hat den typischen Mitwipp-Faktor, den man auch in ihren Top-Hits wie «Atemlos durch die Nacht» hört. Angekündigt hatte die Sängerin ihre neue Single bereits auf Instagram – in Glitzer-Outfit vor blau-lila Lichtstimmung.

Es geht wieder um grosse Gefühle

«Ich bin so gespannt, wie sie euch gefällt, und freue mich riesig darauf, diesen besonderen Moment gemeinsam mit euch zu feiern», schrieb sie. Dazu postete sie einen kurzen Audio-Schnipsel ihres neuen Liedes. Darin singt Fischer – wie so oft – über grosse Emotionen: «Glaub an dich und mich, wenn wir Gefühle lauter drehen», heisst es etwa.

Es folgen Zeilen, die nach Wiedersehen, zweiter Chance und wiederaufflammender Leidenschaft klingen: «Hab uns vermisst, wenn wir so voreinander stehen. In deinem Gesicht kann ich das Alte leuchten sehen.» Der Schlagerstar liefert also das, womit sie ihr Publikum seit Jahren zuverlässig abholt.