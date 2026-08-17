Neulenker prallt in Buchs AG heftig gegen Gartenmauer

Keystone-SDA

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Ein 18-jähriger Neulenker ist am Sonntagabend mit seinem Auto in Buchs AG heftig gegen eine Gartenmauer geprallt. Er dürfte massiv zu schnell unterwegs gewesen sein, blieb aber unverletzt.

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(Keystone-SDA) Der Selbstunfall ereignete sich kurz nach 19.45 Uhr auf der Rohrerstrasse, wie die Kantonspolizei Aargau am Montag mitteilte. Während der Fahrt in Richtung Aarau sei der 18-Jährige auf die Gegenfahrbahn geraten und habe eine Rasenfläche sowie eine Strasse überquert.

Dort sei das Auto über einen Randstein gefahren, abgehoben und habe sich überschlagen. Nach der frontalen Kollision mit einer Garagenmauer sei es auf der Seite liegend zum Stillstand gekommen. Am Auto sowie an der Garage ist laut Medienmitteilung erheblicher Sachschaden entstanden.

Die Kantonspolizei habe dem 18-Jährigen den Führerausweis auf Probe, den er erst seit wenigen Monaten besass, abgenommen. Zudem habe sie das Fahrzeug für weitere Abklärungen sichergestellt.