Neuwahlen in Island am 30. November

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Nach dem Bruch der Regierungskoalition in Island wird das Land voraussichtlich am 30. November ein neues Parlament wählen. Staatspräsidentin Halla Tómasdóttir nahm den Rücktritt von Ministerpräsident Bjarni Benediktsson an, wie der isländische Sender RUV berichtete. Bis zur Bildung einer neuen Regierung werde es eine geschäftsführende Administration geben.

Die bisherige Regierung war eine Koalition aus liberalkonservativer Unabhängigkeitspartei, Fortschrittspartei und Links-Grüner Bewegung. Ob die Links-Grüne Bewegung an einer Übergangsregierung beteiligt sein würde, war zunächst ungewiss.

Hintergrund für das Auseinanderbrechen der Regierung waren laut Benediktsson unter anderem Meinungsverschiedenheiten beim Thema Asylbewerber und in Energiefragen.

Regulär stand erst im kommenden Spätsommer wieder eine Parlamentswahl auf der Nordatlantik-Insel mit ihren knapp 390.000 Einwohnern an.