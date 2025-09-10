The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

NGO Ärzte ohne Grenzen prangert in Bern «Völkermord in Gaza» an

Keystone-SDA

Die Organisation Ärzte ohne Grenzen Schweiz hat am Mittwoch in Bern gegen den "Völkermord im Gazastreifen" demonstriert. Die NGO entfaltete auf dem Bundesplatz einen 15 Meter langen Brief, der von über 30'000 Personen unterzeichnet wurde.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der in roten Buchstaben gedruckte Brief ist an den Schweizer Aussenminister Ignazio Cassis gerichtet und fordert die Schweiz zum Handeln auf. Unter dem Titel «Ärzte können den Völkermord nicht stoppen» fordert die Organisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) den Bundesrat auf, mit allen zur Verfügung stehenden politischen, diplomatischen und wirtschaftlichen Mitteln Druck auf die israelische Regierung auszuüben.

Die Schweiz als Depositarstaat der Genfer Konventionen habe die Verantwortung und die Möglichkeit, zu handeln, sagte die Präsidentin von MSF Schweiz, Micaela Serafini, auf dem Bundesplatz in Bern. Neutralität bedeute nicht, still zu sein, sondern verlange im Gegenteil, sich für die Verteidigung der Menschenwürde einzusetzen.

Die Aktion von MSF kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die eidgenössischen Räte gerade ihre Herbstsession begonnen haben. Mehrere Debatten sind der humanitären Krise im Gazastreifen gewidmet. Erst am Dienstag hat der Ständerat die Anerkennung Palästinas abgelehnt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
20 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
66 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft