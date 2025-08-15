The Swiss voice in the world since 1935
Nicoletta della Valle übernimmt in Bern ein Café

Keystone-SDA

Als Chefin des Bundesamtes für Polizei hatte es Nicoletta della Valle mit Mafia und Terrororganisationen zu tun. Nach ihrer Pensionierung eröffnet sie nun eine Kaffeebar in Bern, in der kostenlose Beratungen für verschiedene Lebenslagen angeboten werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Von 100 auf null zu reduzieren, war für delle Valle keine Option, wie die Berner Tamedia-Zeitungen am Freitag schrieben. «Abruptes Chillen ist nichts für mich», wird della Valle in dem Artikel zitiert. Und so wagt sie nun den Einstieg in die Gastrobranche und büffelt fürs Wirtepatent.

«Sempre Berna» heisst die Cafébar, die sie im Berner Mattenhofquartier eröffnen will. Doch beim Kafeetrinken soll es nicht bleiben. Zusammen mit rund 50 Freiwilligen, darunter etwa pensionierte juristische, theologische und psychologische Fachpersonen, will sie niederschwellige Beratungsangebote bereitstellen.

Ratschläge gibt es etwa fürs Verfassen von Bewerbungen oder beim Entziffern komplexer Verwaltungstexte – je nach Angebot der Freiwilligen. Mitte Oktober soll die Bar eröffnet werden.

