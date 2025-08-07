The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Obwalden im Juli mit tiefster Arbeitslosenquote der Schweiz

Keystone-SDA

Die Zahl der gemeldeten Arbeitslosen ist in der Zentralschweiz im Juli um 142 auf 8163 gestiegen. Bis auf Ob- und Nidwalden nahmen die Zahlen leicht zu. Die Arbeitslosenquoten veränderten sich nur in Obwalden und Zug.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) In Obwalden fiel die Quote im Juli im Vergleich zum Juni von 0,9 auf 0,8 Prozent, wie der am Donnerstag vom Staatssekretariat für Wirtschaft Seco veröffentlichten Statistik zu entnehmen ist. In keinem Kanton der Schweiz war die Arbeitslosigkeit damit so tief wie in Obwalden. Im Juni hatte Appenzell Innerrhoden die tiefste Quote der Schweiz.

In Obwalden nahm die Zahl der Arbeitslosen im Juli um 18 auf 176 ab. In Nidwalden sank sie um 20 auf 263. Die Quote verharrte dort aber bei 1,1 Prozent.

Die höchste Quote der Zentralschweiz hatte auch im Juli der Kanton Zug, sie erhöhte sich von 2,5 auf 2,6 Prozent. Die Zahl der Arbeitslosen nahm um 79 auf 1896 zu.

In Luzern blieb die Arbeitslosenquote mit 1,9 Prozent unverändert, obwohl die Zahl der Arbeitslosen um 78 auf 4574 stieg. In Uri waren 200 und damit vier Personen mehr als arbeitslos gemeldet, die Quote verharrte bei 1,0 Prozent. Im Kanton Schwyz betrug die Quote weiterhin 1,1 Prozent, dort stieg die Zahl der Arbeitslosen um 19 auf 1054.

Im Schweizer Durchschnitt lag die Arbeitslosigkeit bei 2,7 Prozent.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Jessica Davis Plüss

Länger leben: Was denken Sie über den Longevity-Trend?

Der Longevity-Markt boomt, auch dank Fortschritten in der Wissenschaft. Was halten Sie von der Idee, die menschliche Lebensspanne deutlich zu verlängern?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
32 Likes
21 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Melanie Eichenberger

Wie feiern Sie den Schweizer Nationalfeiertag im Land, wo Sie aktuell leben?

Haben Sie eine bestimmte Tradition für den Geburtstag der Schweiz? Schreiben Sie uns, wo Sie leben und wie Sie den Nationalfeiertag zelebrieren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
2 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft