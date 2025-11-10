Obwaldner Institut für Justizforschung wird Teil der Uni Luzern

Keystone-SDA

Das Obwaldner Institut für Justizforschung wird in die Universität Luzern integriert. Die Forschungseinrichtung wird weiterhin vom Kanton Obwalden finanziell unterstützt, erhält aber weniger Gelder.

(Keystone-SDA) Das 2022 in Sarnen gegründete «Obwaldner Institut für Justizforschung» (IJF) wird per 1. Januar 2026 vollständig der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Luzern angegliedert, wie die Universität Luzern am Montag mitteilte.

Der Universitätsrat habe der Integration zugestimmt, um «ein sicheres Fundament für eine dauerhafte Weiterführung zu schaffen», wie dem Communiqué zu entnehmen ist. Der bisherige Trägerverein «Justizforschung Obwalden» wird aufgelöst.

Der Kanton Obwalden unterstützte das Institut während der Pilotphase mit jährlich 150’000 Franken. Künftig will der Kanton von 2026 bis 2030 Swisslos-Gelder von maximal 100’000 Franken pro Jahr bereitstellen, wie die Obwaldner Regierung mitteilte.

Das IJF ist laut Mitteilung der Universität die erste universitäre Forschungseinrichtung der Schweiz, die sich «umfassend und interdisziplinär» mit Fragen der Justiz beschäftigt. Es versteht sich als «nationales Kompetenzzentrum» und setzt Impulse für Recht, Politik und Gesellschaft.