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Obwaldner Kantonalbank erzielt Halbjahresgewinn auf Vorjahresniveau

Keystone-SDA

Die Obwaldner Kantonalbank (OKB) weist am Ende des ersten Halbjahrs 2026 durchwegs positive Zahlen aus. Der Halbjahresgewinn von rund 6,9 Millionen Franken liegt auf dem Niveau des Vorjahres.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Zugleich konnte die OKB den Geschäftserfolg um 3,9 Prozent auf rund 15,9 Millionen Franken steigern, wie die Bank am Dienstag mitteilte. Die wichtigste Ertragsquelle der Bank bleibe das Zinsgeschäft. Der Nettoerfolg von rund 27,3 Millionen Franken bewegt sich laut Mitteilung auf dem Vorjahresniveau. Die Kundenausleihungen legten leicht zu und liegen nun bei 4,63 Milliarden Franken.

Im Anlagegeschäft verzeichnete die OKB ebenfalls ein Wachstum. Das Depotvolumen stieg um 7,1 Prozent auf 2,52 Milliarden Franken, entsprechend erhöhte sich der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft. Der Ertrag aus dem Wertschriften- und Anlagegeschäft stieg ebenso. Das Eigenkapital der Bank nahm zu und beträgt nun 581,7 Millionen Franken, wie es weiter hiess.

Auch der Geschäftsaufwand nahm zu: Er wuchs um 3,4 Prozent auf 20,4 Millionen Franken, wobei der Sachaufwand um 6,9 Prozent stieg. Die Gründe dafür seien Investitionen in die Weiterentwicklung der Kundenberatung sowie zusätzliche regulatorische Anforderungen.

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