Open Air Gampel wartet mit einem vielseitigen Programm auf

Keystone-SDA

Ab Donnerstag findet die 39. Ausgabe des Open Air Gampel im Oberwallis statt. Fast 100'000 Festivalbesucherinnen und -besucher dürfen sich dabei auf ein vielseitiges Programm mit viel Rap, Rock und Pop freuen.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Am Donnerstagabend wird der Solothurner Rapper Pronto mit seiner einzigartigen Mischung aus Trap und Afrobeat für frischen Wind sorgen. Finch, früher bekannt als Finch Asozial, wird ihn auf der Bühne beerben, um den Festivalbesucherinnen und -besuchern eine Kombination aus der Rave-Atmosphäre der 90er Jahre und modernem Deutschrap zu bieten.

Der Berliner Rapper Kontra K wird den ersten Abend auf der Hauptbühne beschliessen. Der Künstler ist für seine motivierenden Texte und kraftvollen Beats bekannt. Seine Alben erreichen regelmässig die Spitze der Musikcharts – und inspirieren mit Themen wie Durchhaltevermögen und Selbstentwicklung.

Papa Roach und sein «Last Resort»

Das unverzichtbare Konzert am Freitagabend ist jenes von Papa Roach. Die US-amerikanische Rockband ist seit Ende der 90er Jahre für ihren Nu-Metal-Sound bekannt, ein Musikgenre, das Elemente des Metal mit anderen Genres wie Hip-Hop, Elektro, Rock, Funk und Pop vermischt. Mit ihrem Hit «Last Resort» landete Papa Roach im Jahr 2000 einen weltweiten Hit.

Die jüngere Generation dürfte zahlreich am Konzert von Paula Hartmann erscheinen: Die deutsche Sängerin und Schauspielerin verbindet in ihrer Popmusik urbane Klänge mit eingängigen Melodien.

Die Tessiner Sängerin Veronica Fusaro tritt ebenfalls am Freitag auf, allerdings auf der anderen Bühne und mit ihrer alternativen Popmusik, die mit einem Hauch von Soul und Rock durchzogen ist.

Natasha Bedingfield macht den Abschluss

«Die Fantastischen Vier» treten am späten Samstagabend auf, gleich nach dem deutschen Rapper Tream mit seinen Party-Songs. Die Pioniere des deutschen Hip-Hop sind seit fast 30 Jahren mit Klassikern wie «Die da!» bekannt.

Den Abschluss der Ausgabe 2025 macht Natasha Bedingfield am frühen Sonntagnachmittag. Die britische Sängerin eroberte mit ihrem Pop-Hit «Unwritten» die internationalen Charts. Ihre kraftvolle Stimme und ihre positiven Botschaften machen sie zu einer festen Grösse in diesem Genre.

