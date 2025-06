Oranje-Prinzessin Amalia nach Reitunfall: Es tut noch weh

Keystone-SDA

Gut eine Woche nach ihrem Reitunfall ist die niederländische Kronprinzessin Amalia (21) erstmals wieder offiziell aufgetreten. Am Arm ihres Vaters, König Willem-Alexander, nahm sie an einer militärischen Zeremonie in Amersfoort teil.

(Keystone-SDA) Amalia war vom Pferd gestürzt und hatte sich den Arm gebrochen, sie musste noch am selben Tag operiert werden. Nun aber erschien sie im roten Sommerkleid, auf Pumps mit sehr hohen Absätzen – den Gipsarm in einer blauen Schlinge, wie auf Videos in Medien zu sehen ist.

«Es tut noch weh, aber es geht», sagte Amalia Reportern bei der Kaserne. Vorerst werde sie nicht auf ihr Pferd Mojito steigen können. «Leider noch nicht so bald», sagte die Prinzessin dem «Algemeen Dagblad».