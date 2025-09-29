The Swiss voice in the world since 1935
Palästinenser: Dutzende Tote bei Angriffen Israels in Gaza

Keystone-SDA

Bei Beschuss und Angriffen der israelischen Armee im Gazastreifen hat es palästinensischen Angaben zufolge wieder viele Tote gegeben. Seit dem Morgen seien mindestens 33 Menschen ums Leben gekommen, hiess es aus medizinischen Kreisen. Krankenhausangaben zufolge wurden allein in der Stadt Gaza 24 Palästinenser getötet.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Israels Armee teilte mit, sie gehe weiterhin gegen Terrororganisationen im gesamten Gazastreifen vor. Die Offensive in der Stadt Gaza sei erneut ausgeweitet worden, sagte das Militär weiter. Am Sonntag hätten Soldaten in der Gegend Mitglieder von Terrororganisationen getötet, die versucht hätten, Sprengsätze anzubringen, hiess es in einer Mitteilung. Israels Marine habe zudem ein Waffenlager der Hamas zerstört.

Das israelische Militär meldete zudem einen versuchten Angriff aus dem Gazastreifen. Zwei Geschosse seien Richtung Israel abgefeuert worden, sie hätten ihr Ziel aber nicht erreicht.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

