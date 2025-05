Papst Leo XIV. ruft erneut zum Frieden in Gaza auf

Keystone-SDA

Papst Leo XIV. hat erneut einen Friedensaufruf für den Gaza-Krieg ausgesprochen.

(Keystone-SDA) «Ich erneuere meinen eindringlichen Appell, den Zugang zu würdiger humanitärer Hilfe zu ermöglichen und die Feindseligkeiten zu beenden, deren herzzerreissenden Preis die Kinder, die Alten und die Kranken zahlen», sagte das neue Oberhaupt der katholischen Kirche bei seiner ersten wöchentlichen Generalaudienz auf dem Petersplatz. Die Lage sei «zunehmend besorgniserregend und schmerzhaft».

Vor mehreren tausend Pilgern aus aller Welt betonte der 69-Jährige die zentrale Rolle der Hoffnung. Jesus warte «nicht darauf, dass wir der beste Boden werden, sondern gibt uns immer grosszügig sein Wort», sagte der erste US-Amerikaner auf dem Stuhl Petri. Die Worte Jesu könnten auch in schwierigen Lebensphasen Wurzeln schlagen.

Späterer Start – aber bekannte Gesten

Vier Wochen nach dem Tod von Papst Franziskus begann der neue Pontifex seine erste Generalaudienz auf dem Petersplatz eine Stunde später als sein Vorgänger Franziskus, auf den Leo in seiner Rede mehrfach Bezug nahm. Im Papamobil fuhr Leo XIV. über den Platz, segnete Kinder und grüsste unter Applaus und den Rufen «Viva il Papa!».

Am Ende der Katechese wandte er sich direkt an Pilger in mehreren Sprachen. In seiner Ansprache an deutschsprachige Pilger erinnerte er an die Worte des Apostels Paulus: «Jeder wird ernten, was er gesät hat.» Angesichts von Hass und Krieg, so Leo, seien Menschen besonders gefordert, Hoffnung zu säen und Frieden zu stiften.