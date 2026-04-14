Parteiloser tritt in Pratteln BL gegen ehemalige Parteikollegin an

Keystone-SDA

Bei den Gemeindepräsidiumswahlen in Pratteln BL kommt es definitiv zu einem Dreikampf. Der Parteilose und ehemalige Sozialdemokrat Marcial Darnuzer, Rahel Graf (SP) und Silvia Lerch (FDP) treten an. Die Frist für die Einreichung von Kandidaturen ist abgelaufen, wie die Gemeinde am Dienstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Die Wahl um die Nachfolge des Noch-Gemeindepräsidenten Stephan Burgunder (FDP) findet am 14. Juni 2026 statt. Dabei kommt es zu einer besonderen Konstellation: Die SP nominierte im Dezember 2025 die Gemeinderätin Rahel Graf als Kandidatin fürs Präsidium.

Der nicht nominierte Marcial Darnuzer, ebenfalls SP-Gemeinderat, entschied sich daraufhin für eine Kandidatur auf eigene Faust und trat deswegen aus der SP aus. Das Newsportal «Onlinereports» berichtete zuerst darüber.

Während das Rennen um das Präsidium noch offen ist, fanden die Ersatzwahlen für den frei gewordenen Sitz im Gemeinderat schon statt. Urs Schneider (SVP) schaffte letzten Sonntag mit 1130 Stimmen im zweiten Wahlgang den Sprung in die Prattler Exekutive. Er lag vor Rebecca Moldovanyi (SP), die 700 Stimmen erzielte.

Eine weitere Ersatzwahl wird notwendig, falls der Prattler Gemeinderat Philipp Schoch (Grüne) in die Baselbieter Regierung gewählt wird. Diese Ersatzwahlen für die Nachfolge von Regierungsrat Isaac Reber finden ebenfalls am 14. Juni statt. Nebst Schoch kandidiert Matthias Liechti von der SVP.