Patrouille Suisse trainiert über Bleienbach

Keystone-SDA

Die Patrouille Suisse trainiert am kommenden Montag über Bleienbach im Oberaargau. Wie die Luftwaffe mitteilte, ist am 18. August über dem Gebiet mit erhöhtem Flugbetrieb zu rechnen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Das Training dauert voraussichtlich von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr. Die Zeiten können sich leicht verschieben, wie der Mitteilung vom Dienstag weiter zu entnehmen ist.

Die Vorführteams der Schweizer Luftwaffe präsentieren der Bevölkerung die Leistungsfähigkeit von Besatzung und Flugzeugen. Sie gelten als eine Visitenkarte der Schweiz, der Armee und der Luftwaffe.

Für die Vorführungen braucht es Trainingseinheiten. Sie finden über das ganze Jahr verteilt über verschiedenen Militärflugplätzen sowie diversen zivilen Flugplätzen und weiteren Trainingsgebieten statt.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Gastgeber/Gastgeberin Camille Kündig

Leben Sie als Auslandschweizer:in in Neuseeland, Israel, Singapur oder Brunei? Stellen Sie Ihrem Botschafter eine Frage!

Was wollten Sie schon immer einmal von Ihrem Botschafter wissen? Welche Themen beschäftigen Sie in Ihrem Alltag als Auslandschweizer:in? 

