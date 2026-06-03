Pegel des Bodensees sinkt auf historischen Tiefstand

Keystone-SDA

Im westlichen Teil des Bodensees ist der Wasserstand auf den tiefsten je gemessenen Pegelstand für den Monat Juni gesunken. Grund sind lange ausgebliebene Niederschläge im gesamten Einzugsgebiet des Bodensees sowie die geringen Schneemengen in den Bergen.

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(Keystone-SDA) Am Ufer des Untersees liegen Boote auf Grund. Über Monate habe es zu wenig geregnet, besonders der April war sehr trocken, sagt Heinz Ehmann, Leiter der Thurgauer Abteilung Gewässerqualität und -nutzung. Dadurch konnte sich auch in den Bergen zu wenig Schnee ansammeln, um den Pegel des Sees mit der Schmelze entscheidend anzuheben.

Auf solche Trockenperioden reagiert der Bodensee besonders empfindlich. Er ist nebst dem Walensee der einzige der grossen Schweizer Seen, der nicht reguliert ist. Dadurch wirken sich Hoch- und Tiefwasser jeweils besonders stark aus. Derzeit liegt der Pegel rund einen Meter unter dem langjährigen Durchschnitt im Juni.

Der tiefe Pegelstand beeinflusst auch die Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh). Wegen des niedrigen Wasserstands des Rheins nach dem Abfluss aus dem See ist der Abschnitt zwischen Stein am Rhein SH und Diessenhofen TG nicht befahrbar.