Petition will Summerside-Festival in Grenchen SO retten

Keystone-SDA

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Das Metal-Festival Summerside soll in der Solothurner Stadt Grenchen bleiben. Dies fordert eine Petition. Der Gemeinderat will das Thema nun noch einmal diskutieren. Denn das Festival habe eine Ausstrahlung, die über die Region hinausgehe.

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(Keystone-SDA) Die Ausgangslage für die Stadt sei teuer: «Vor allem der Aufwand für Feuerwehr und Polizeiinspektorat war enorm», erklärte Vize-Stadtpräsident Patrick Crausaz am Montag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die Stadt habe 50’000 Franken für den Anlass budgetiert und gesprochen. Dazu seien noch städtische Leistungen hinzugekommen.

Wie teuer das Festival für Grenchen wird, sei noch nicht klar, sagt Crausaz. «Fest steht jedoch: Das Festival ist deutlich teurer geworden als im Vorfeld gedacht.»

Wegen des hohen personellen und finanziellen Aufwands hatte der Grenchner Gemeinderat bereits im Mai entschieden, keine städtischen Flächen mehr für das Summerside-Festival zur Verfügung zu stellen und kein Geld mehr auszubezahlen.

Die diesjährige Ausgabe von Ende Juni sollte die letzte sein. Wo das Festival in Zukunft stattfinden soll, darüber werde die Festivalleitung zu gegebener Zeit informieren, hiess es im Mai. Bisher ist noch nichts weiter bekannt.

Bereits am Festival wurde gesammelt

Die Petition stammt aus den Federn von Grenchner Einwohnenden. Bereits am Festival selbst wurden Unterschriften für die Petition gesammelt, wie einer Website dazu zu entnehmen ist. 4000 Unterschriften seien ihm angekündigt worden, sagte Crausaz. Die Onlineversion auf der Plattform Petitio verzeichnet nach vier Tagen Sammelzeit mehr als 600 Unterschriften.

Als Gründe für die Forderung geben die Petitionäre online eine Reihe von Gründen an: die Stärkung der lokalen Kultur und Gemeinschaft, die Förderung des lokalen Gewerbes und Tourismus, der Erhalt von Traditionen und Identität sowie die positive Ausstrahlung über die Region hinaus.

Die Petition fordert den Gemeinderat auf, «alle notwendigen Massnahmen zu ergreifen, damit das Summerside-Festival langfristig in Grenchen bleiben können».

Im Juni 2023 fand das Summerside-Festival erstmals überhaupt in Grenchen statt. An der diesjährigen Ausgabe traten unter anderem Metal-Queen Doro Pesch oder die Metalcore-Band Electric Callboy auf.