Petra Huser übernimmt Leitung der Stadtgärtnerei Basel-Stadt

Petra Huser übernimmt ab August die Leitung der baselstädtischen Stadtgärtnerei. Sie tritt die Nachfolge von Emanuel Trueb an, der das Amt über 30 Jahre lang bekleidete, wie das Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) in einer Mitteilung vom Mittwoch schreibt.

(Keystone-SDA) Huser wird zudem Mitglied der Geschäftsleitung des BVD. Die 43-Jährige habe Geschichte, klassische Archäologie und Ethnologie studiert und leite derzeit noch die Geschäftsstelle der Medizinischen Dienste beim Gesundheitsdepartement des Kantons (GD).

Huser verfügt über vielfältige Erfahrung in der öffentlichen Verwaltung, wie das BVD schreibt. Vor ihrer Rolle beim GD sei sie von 2011 bis 2021 als akademische Mitarbeiterin und Projektleiterin beim Präsidialdepartement tätig gewesen.

Der bisherige Leiter der Stadtgärtnerei, Emanuel Trueb, lässt sich laut dem BVD pensionieren. Er trat die Stelle 1994 an, wie es weiter heisst. Zu den Errungenschaften seiner Dienstzeit gehörten etwa der Bau des Erlenmattparks, die Erweiterung der Claramatte sowie die Umgestaltung der Dreirosen- und der Elisabethenanlage.

Zudem sei unter Truebs Ägide das kantonale Natur- und Landschaftsschutzgesetz eingeführt, das Gold-Label von Grünstadt Schweiz errungen und die ersten Schritte zur Schwammstadt Basel gemacht worden.

Die Stadtgärtnerei und ihre rund 260 Mitarbeitenden pflegen Parkanlagen, öffentliche Gärten, Freizeitgärten, Friedhöfe, Naturflächen und Stadtbäume im Kanton, wie das BVD ausführt.