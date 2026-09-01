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Philipp Schmid wird Leiter der Baselbieter Volksschulen

Keystone-SDA

Die Baselbieter Regierung hat Philipp Schmid zum neuen Leiter des Amts für Volksschulen (AVS) ernannt. Er übernimmt per 1. August 2027 und folgt auf Beat Lüthy. Schmid leitet seit 2019 die Sekundarschule Arlesheim-Münchenstein, wie die Regierung am Dienstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der 48-Jährige ist zudem Gemeinderat (FDP) in Therwil und Vorstandsmitglied der Schulleitungskonferenz.

Noch-Amtsleiter Beat Lüthy wird per 31. Juli 2027 pensioniert. Er führt das AVS seit 2017.

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