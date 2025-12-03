Pilatus eröffnet neue Produktionsstätte in Sevilla

Keystone-SDA

Der Flugzeughersteller Pilatus hat eine neue Produktionsstätte im spanischen Sevilla eingeweiht. Mit der Kapazitätserweiterung könne die hohe Nachfrage nach den Flugzeugmodellen PC-12 und PC-24 abgedeckt werden.

(Keystone-SDA) Die Produktion im Pilatus-Werk in Sevilla werde bereits seit Anfang 2025 hochgefahren, teilte das Innerschweizer Unternehmen am Mittwoch mit. Strukturbaugruppen für die PC-24 und Kabelbäume für die PC-12 würden bereits dort hergestellt, die Strukturfertigung für die PC-12 werde Anfang nächsten Jahres beginnen.

Derzeit sind den Angaben zufolge rund 75 Angestellte dort beschäftigt, eine weitere Personalaufstockung sei für das kommende Jahr geplant.