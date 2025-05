Pilot verletzt sich nach Segelflugzeugabsturz in Lenk im Simmental

In der Gemeinde Lenk im Simmental ist am Sonntagnachmittag ein Segelflugzeug abgestürzt. Der Pilot verletzte sich und musste mit der Rega ins Spital geflogen werden, wie die Kantonspolizei Bern am Montag mitteilte.

(Keystone-SDA) Der Unfall passierte am Sonntag kurz vor 16.25 Uhr in unwegsamem Gelände östlich des Mittagshorns in der Gegend «Graui Felse», hiess es im Communiqué. Das Segelflugzeug war in Grenchen gestartet. Warum es abgestürzt ist, wird untersucht.

Der Pilot konnte sich selbst aus dem Segelflugzeug befreien und die Rettung alarmieren. Im Einsatz waren laut Mitteilung neben der Rega auch die Feuerwehr Lenk und mehrere Einheiten der Kantonspolizei Bern.

Die Polizei untersucht den Unfall zusammen mit der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust). Auch die Bundesanwaltschaft wurde informiert.