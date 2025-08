Pius Knüsel übergibt Alpentöne-Geschäftsführung an Benno Muheim

Keystone-SDA

Die nächste Woche startende Ausgabe des Alpentöne Musikfestivals ist die letzte von Geschäftsführer Pius Knüsel. Nach acht Jahren übergibt der ex-Direktor von Pro Helvetia das Festival an den Kulturschaffenden Benno Muheim, wie Alpentöne am Mittwoch mitteilte.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Muheim ist in Uri aufgewachsen und als Theatermacher, Musiker und Kulturvermittler schweizweit aktiv. So inszeniert er an Theaterhäusern und mit Laienensembles, tourt als Mitglied der bekannten Kindermusikband «Silberbüx», und ist als Studiengangsleiter und Dozent des MAS Theaterpädagogik an der Pädagogischen Hochschule Schwyz engagiert. «Seine fundierten Erfahrungen in der Kulturarbeit und sein starker Bezug zur Innerschweiz machen ihn zur idealen Besetzung für diese Stelle», wie es in der Mitteilung des Festivals hiess.

Der abtretende Geschäftsführer Pius Knüsel wird darin für diverse Errungenschaften gewürdigt. Seit seinem Amtsantritt 2017 habe das Festival sein Programm deutlich ausgebaut. Film- und Wortbeiträge ergänzen das musikalische Angebot. Zudem konnte das Festival unter seiner Leitung auch 2021 stattfinden, als die Corona-Pandemie Veranstaltungen noch stark einschränkte. Knüsel habe zudem das «ö» als Markenzeichen des Anlasses erfunden.

Das Alpentöne Musikfestival findet seit 1999 alle zwei Jahre statt. Das Programm fokussiert auf die musikalische Tradition der Alpenländer. Die diesjährige Ausgabe dauert vom 14. bis 17. August.