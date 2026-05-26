Plauderkasse in der Region Basel führt zu über 10’500 Gesprächen

Keystone-SDA

Das Projekt Plauderkasse hat in der Region Basel seit 2022 mehr als 10'500 Gespräche ermöglicht. Die Initiative in Migros-Filialen und Apotheken soll der Einsamkeit entgegenwirken.

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(Keystone-SDA) Anlass für die Bilanz ist der bevorstehende Tag der Nachbarschaft vom 29. Mai, wie der Verein Gsünder Basel am Dienstag mitteilte. Das Projekt Plauderkasse wurde im Oktober 2022 lanciert und wird von 36 Freiwilligen getragen. An Plauderkassen sind Gespräche ausdrücklich erwünscht.

An den insgesamt fünf Standorten dauert jedes fünfte Gespräch gemäss Mitteilung länger als 15 Minuten. Die neuen Plauderkassen in Oberwil und Birsfelden würden schneller angenommen als in den Pilotjahren. In Oberwil sei die Nachfrage so hoch, dass der Einsatz weiterer Freiwilliger geprüft werde.

Auch jüngeres Publikum

Obwohl vor allem ältere Menschen das Angebot regelmässig nutzten, erreiche die Plauderkasse zunehmend auch jüngere Personen. Dies zeige, dass das Bedürfnis nach unkomplizierten Kontakten verschiedene Generationen betreffe, heisst es weiter.

«Viele Menschen sagen zuerst: Ich bin nicht einsam. Und beginnen kurz darauf zu erzählen», wird Stefanie Näf-Seiler, Geschäftsleiterin von Gsünder Basel, in der Mitteilung zitiert. Es brauche oft einfache Gelegenheiten für menschliche Begegnung.

Plauderkassen gibt es in Basel in der Migros Gundelitor und Burgfelder sowie in der Toppharm-Apotheke Gellert. Im Baselbiet sind Plauderkasen in der Migros Oberwil und in der Toppharm-Apotheke Birsfelden zu finden.