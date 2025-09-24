The Swiss voice in the world since 1935
Polen will U-Boote kaufen

Keystone-SDA

Polen steht kurz vor der Entscheidung über den Kauf neuer U-Boote im Ausland. Dafür lägen sechs Angebote vor, sagte Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz in Warschau.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Bewerber stammten aus Deutschland, Norwegen, Italien, Spanien, Frankreich, Schweden und Südkorea. Das meldete die Nachrichtenagentur PAP. Wenige Tage zuvor hatte Ministerpräsident Donald Tusk eine Vergabe des Auftrags bis Jahresende angekündigt. Die Rede ist von drei oder vier U-Booten.

Bei einem deutsch-norwegischen Angebot handelt es sich um den Bootstyp U212 CD von Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) in Kiel, den auch die Seestreitkräfte Deutschlands und Norwegens bestellt haben. Das bestätigte TKMS auf Anfrage.

Weil Polen sich durch Russland bedroht fühlt, rüstet es seine Streitkräfte auf. Die polnische Marine hat derzeit nur ein U-Boot alter sowjetischer Bauart.

