Polizei bringt Mann nach Suiziddrohung in Winterthur in Sicherheit

Keystone-SDA

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Ein 82-jähriger Mann hat am Montagabend in Winterthur ZH mit Suizid gedroht und einen Grosseinsatz der Polizei ausgelöst. Er wurde unverletzt in ärztliche Betreuung übergeben, wie die Stadtpolizei Winterthur mitteilte. Ein Polizist wurde bei dem Einsatz demnach leicht verletzt.

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(Keystone-SDA) Ein behandelnder Arzt habe den 82-jährigen Schweizer kurz nach 17.30 Uhr der Polizei gemeldet, schrieb die Stadtpolizei Winterthur in der Nacht auf Dienstag in einer Mitteilung. Der Mann habe sich in einer Wohnung im Quartier Seen verschanzt und sei als eigen- und fremdgefährdend eingeschätzt worden.

Aufgrund der unklaren Lage seien Einsatzkräfte der Stadtpolizei, der Berufsfeuerwehr sowie die Sondereinheit Diamant der Kantonspolizei Zürich ausgerückt. Die Umgebung der Wohnung wurde laut der Polizei aus Sicherheitsgründen weiträumig abgesperrt. Nach längeren Gesprächen mit Verhandlungsspezialisten sei es der Sonderheit gelungen, sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen, hiess es in der Mitteilung.

In Medienberichten war von bewaffneten Polizisten vor Ort die Rede, die Polizei bestätigte der Nachrichtenagentur Keystone-SDA einen Rettungswagen. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestand demnach nicht. Gegen 22 Uhr konnte die Situation laut einer Sprecherin der Polizei geklärt werden.