The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Polizei bringt Mann nach Suiziddrohung in Winterthur in Sicherheit

Keystone-SDA

Ein 82-jähriger Mann hat am Montagabend in Winterthur ZH mit Suizid gedroht und einen Grosseinsatz der Polizei ausgelöst. Er wurde unverletzt in ärztliche Betreuung übergeben, wie die Stadtpolizei Winterthur mitteilte. Ein Polizist wurde bei dem Einsatz demnach leicht verletzt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Ein behandelnder Arzt habe den 82-jährigen Schweizer kurz nach 17.30 Uhr der Polizei gemeldet, schrieb die Stadtpolizei Winterthur in der Nacht auf Dienstag in einer Mitteilung. Der Mann habe sich in einer Wohnung im Quartier Seen verschanzt und sei als eigen- und fremdgefährdend eingeschätzt worden.

Aufgrund der unklaren Lage seien Einsatzkräfte der Stadtpolizei, der Berufsfeuerwehr sowie die Sondereinheit Diamant der Kantonspolizei Zürich ausgerückt. Die Umgebung der Wohnung wurde laut der Polizei aus Sicherheitsgründen weiträumig abgesperrt. Nach längeren Gesprächen mit Verhandlungsspezialisten sei es der Sonderheit gelungen, sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen, hiess es in der Mitteilung.

In Medienberichten war von bewaffneten Polizisten vor Ort die Rede, die Polizei bestätigte der Nachrichtenagentur Keystone-SDA einen Rettungswagen. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestand demnach nicht. Gegen 22 Uhr konnte die Situation laut einer Sprecherin der Polizei geklärt werden.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft