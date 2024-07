Polizei entdeckt drei Tote nach Schüssen in Vétroz VS

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Nach Schüssen in der Walliser Gemeinde Vétroz hat die Polizei in zwei Häusern drei Tote entdeckt. Zwei Personen wurden leblos in einer Wohnung aufgefunden. Eine weitere Person wurde in einem anderen Wohngebäude ebenfalls tot entdeckt, wie die Polizei auf X mitteilte.

Zu den Hintergründen des Vorfalls und zu weiteren Einzelheiten äusserten sich die Behörden zunächst nicht. Für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr, teilte die Walliser Kantonspolizei mit.

In der Gemeinde im Unterwallis waren laut Angaben der Polizei am Sonntag mehrere Schüsse abgegeben worden. Die Polizei löste daraufhin einen Grosseinsatz aus.

Die Strasse durch das Dorf war vorübergehend gesperrt gewesen, wie ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage sagte. Danach konnten die Autos wieder normal verkehren.

Die Gemeinde Vétroz liegt im französischsprachigen Teil des Kantons Wallis. Sie ist durch Rebberge am Sonnenhang des Rhonetals geprägt und zählt über 6000 Einwohnerinnen und Einwohner.