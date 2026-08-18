Polizei erwischt mutmasslichen Drogendealer in Kriens in flagranti

Keystone-SDA

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Die Luzerner Polizei hat am Mittwoch in Emmenbrücke einen mutmasslichen Drogendealer festgenommen. Bei der Hausdurchsuchung in Kriens wurden weiteres Kokain und Heroin mit einem Wert von mehreren zehntausend Franken sowie mehrere tausend Franken Bargeld sichergestellt.

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(Keystone-SDA) Der 49-jährige Albaner wurde auf frischer Tat bei der Abwicklung eines Drogengeschäfts festgenommen, hiess es in der am Dienstag verschickten Mitteilung der Luzerner Polizei.

Der Mann befindet sich laut Communiqué in Untersuchungshaft.