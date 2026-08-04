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Polizei findet bei Suche nach Vermissten tote Person im Walensee

Keystone-SDA

Während der Suchaktion nach zwei vermissten Stand-up-Paddlern am Walensee haben die Einsatzkräfte eine Person in rund 100 Metern Wassertiefe leblos aufgefunden und geborgen. Die Identifikation der geborgenen Person steht noch aus.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) «Die Suchmassnahmen, die durch Spezialisten der Kantonspolizei Zürich und die Seerettung durchgeführt werden, führten mittlerweile zum Auffinden einer Person», schrieb die Kantonspolizei Glarus am Dienstag in einer Mitteilung. Ob es sich dabei um einen der beiden Stand-up-Paddlern handelt, die seit einem Sturm am Donnerstag vermisst werden, ist noch unklar.

Die Einsatzkräfte führen die Suchaktion weiter.

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