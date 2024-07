Polizei findet tote Frau in Wohnung in Sursee LU

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Die Luzerner Polizei hat am Samstagmorgen in einer Wohnung in Sursee LU eine tote Frau gefunden. Die Behörden gehen aktuell von einem Tötungsdelikt aus. Vor Ort wurde der Lebenspartner der Verstorbenen festgenommen.

Für den Mann gelte die Unschuldsvermutung, teilte die Luzerner Staatsanwaltschaft am Montag mit.

Die Leiche werde vom Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich untersucht, hiess es weiter. Die Polizei sucht Personen, die Auskunft geben können im Zusammenhang mit dem mutmasslichen Tötungsdelikt.